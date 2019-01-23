بن معروف :”الرقابة المالية للمال العام ليست من مهام مجلس المحاسبة فقط”

قدم عبد القادر بن معروف، رئيس مجلس المحاسبة، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية للبرلمان

عرضا عن دور الرقابة في إستعمال المال العام.

وكشف بن معروف أن الرقابة المالية للمال العام مهمة ليست من إختصاص مجلس المحاسبة فقط، وإنما مهمة أطراف مختلفة.

كما أوضح، أن مجلس المحاسبة يهدف من خلال رقابة المال العام، للسهرعلى شفافية إستعمال الأموال، وجعل كل مسير مسؤول عن المال الموجه لقطاعه.

كما أكد رئيس مجلس المحاسبة، أن المهام الموكلة لهم تدفعهم لضمان رقابة جيدة على كل الحسابات المالية المخولة للمسيرين.

وكذا المال العام الخاص بالجامعات المحلية، مضيفا أن هناك 9 غرف إقليمية لمراقبة تسيير هذه الأموال العمومية.

حيث يقوم هؤلاء المسؤولون بتقديم حسابات عن إنفاقها، كما نوه بدور مجلس المحاسبة والمتمثل في تصنيف العمليات الرقابية حسب خطورتها.

هذا و واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة عمار جيلاني، اليوم الأربعاء، بالمجلس الشعبي الوطني،

دراسة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-01، والمؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق لـ 20 فبراير عام 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.