بن موسى يغيب وحمدي يستنجد بعبد اللاوي أمام غور ماهيا

كشف المدرب الفرانكو جزائري لفريق إتحاد العاصمة ميلود حمدي عن التشكيلة الاساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم أمام فريق غور ماهيا الكيني.

وشهدت التشكيلة العاصمية التي سيعتمد عليها حمدي غياب اللاعب مختار بن موسى، في الدفاع الأيسر حيث سيت تعويضه بزميله أيوب عبد اللاوي، فيما سيتم إشراك محمد بن يحيى في محور الدفاع رفقة فارض شافعي.

ويواجه فريق إتحاد العاصمة نظيره غور ماهيا الكيني بعد لحظات في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

تشكيلة إتحاد العاصمة:

زماموش، عبد اللاوي، مفتاح، بن يحيىن، شافعي، بن غيث، بن خماسة، كودري، بودربال، يايا، مزيان.