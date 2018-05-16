عاجل


بن موسى يغيب وحمدي يستنجد بعبد اللاوي أمام غور ماهيا

الرياضة
  • -
  • 0
بن موسى يغيب وحمدي يستنجد بعبد اللاوي أمام غور ماهيا
بقلم يونس رزيق

كشف المدرب الفرانكو جزائري لفريق إتحاد العاصمة ميلود حمدي عن التشكيلة الاساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم أمام فريق غور ماهيا الكيني.

وشهدت التشكيلة العاصمية التي سيعتمد عليها حمدي غياب اللاعب مختار بن موسى، في الدفاع الأيسر حيث سيت تعويضه بزميله أيوب عبد اللاوي، فيما سيتم إشراك محمد بن يحيى في محور الدفاع رفقة فارض شافعي.

ويواجه فريق إتحاد العاصمة نظيره غور ماهيا الكيني بعد لحظات في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

تشكيلة إتحاد العاصمة:

زماموش، عبد اللاوي، مفتاح، بن يحيىن، شافعي، بن غيث، بن خماسة، كودري، بودربال، يايا، مزيان.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital