بن مولود: مشروع قانون الرقمنة سيكون جاهزا في الثلاثي الأول من 2024

أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة. مبرزة أن النص سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

وقالت بن مولود على هامش إشرافها على افتتاح فعاليات الورشات الوطنية حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. المنظمة على مدى ثلاثة أيام “8, 9 و 14 نوفمبر الجاري” بالمركز الدولي للمؤتمرات. أن بداية تحضير مشروع النص كان في جوان الفارط على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وتمت المواصلة فيه. على غرار العديد من المشاريع الإستراتيجية الأخرى، بعد استحداث رئيس الجمهورية المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي.

و أضافت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن نسبة إعداد مشروع هذا القانون تتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة حاليا. مبرزة أن هيئتها وضعت آجال لا تتعدى الفصل الأول من 2024 لإتمامه.

و شدّدت بن مولود على أن مشروع القانون الجاري تحضيره يعتبر من أساسيات تجسيد التحول الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة. مشيرة إلى أن الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة مشتتة حاليا بالجزائر وسيتم بفضل هذا القانون. تأطيرها وتحديد كل العراقيل. بالإضافة إلى إدراج كل الجوانب الأخرى التي لا تملك تغطية قانونية.

كما أكدت الوزيرة، أن هذه الورشات الوطنية تندرج في صميم المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة في إطار تصميم والتحضير لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك جميع الفاعلين في إرساء دعائم وأسس التحول الرقمي في الجزائر.

وأشارت أن فعاليات هذه الأيام ستتمحور حول خمسة محاور، يتم مناقشتها بتنظيم أربعة عشر ورشة عمل متخصصة. تضم أكثر من 360 مختص من خبراء وجامعيين وناشطين وفاعلين في مجال الرقمنة.

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