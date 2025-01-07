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بن موهوب: المواطن البسيط بإمكانه شراء 10 أسهم بعد فتح رأسمال BDL

بقلم حبيبة محمودي
بن موهوب: المواطن البسيط بإمكانه شراء 10 أسهم بعد فتح رأسمال BDL
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قال مدير بورصة الجزائر يزيد بن موهوب، إنّ رأسمال البورصة ارتفع إلى 509 مليون دولار قبل فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري. وسيرتفع إلى 5 مليار بعد فتح رأسمال بنك التنمية المحلية.

وأضاف بن موهوب خلال ملتقى حول فتح رأسمال بنك التنمية المحلية، أن أكثر من 49 ألف جزائري انخرط في عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري. مشيرا إلى أنه بإمكان المواطن البسيط شراء 10 أسهم على الأقل. بعد فتح رأسمال بنك التنمية المحلية.

وأوضح بن موهوب في سياق ذي صلة، إلى أن الفوائد ستكون بدون رسوم ضريبية. مؤكدا أن هنالك امكانيات وقدرات لتمويل كل المؤسسات الجزائرية.

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