بن ناصر أساسيا لأول مرة منذ 221 يوما

رشّحت تقارير صحفية إيطالية، صادرة اليوم السبت، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، للعودة إلى التشكيلة الأساسية لناديه أسي ميلان، بعد غياب طويل.

ويستقبل “الروسونيري” غدا الأحد، نادي مونزا، برسم الجولة الـ 16 من “السيري أ” وهي المباراة التي سيبدأها بن ناصر، أساسيا حسبما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو”.

كما أبرز الموقع الإيطالي، في هذا الصدد، بأن المدرب ستيفانو بيولي، يحضر بن ناصر. ليكون أساسيا في لقاء مونزا، على أمل أن ينجح في إعادة التوازن المفقود إلى وسط نادي ميلان.

وفي حال مشاركته أساسيا غدا، فإن لاعب الخضر، سيبصم على أول ظهور أساسي له بألوان ميلان، منذ 7 أشهر كاملة و7 أيام (221 يوما).

حيث تعود آخر مشاركة له أساسيا يوم الـ 10 ماي 2023. في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام انتر ميلان.

ومنذ عودته من الإصابة اكتفى بن ناصر، بجمع 42 دقيقة فقط. في مشاركتين كبديل، أمام كل من فروسينوني وأتلانتا على التوالي.

بينما غاب عن آخر لقاء أمام نيوكاسل الانجليزي في “التشامبينز ليغ” بسبب عدم تواجده ضمن القائمة الأوروبية لميلان.