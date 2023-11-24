بيولي يحدد تاريخ جاهزية بن ناصر

تحدث مدرب نادي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، عن الوضع الصحي للاعبه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

وكان بن ناصر، قد التحق مؤخرا بتدريبات “الروسونيري” بعد غياب استمر لـ 6 أشهر، بسبب إصابته ماي الماضي، على مستوى الركبة، ورشّحت تقارير إيطالية، لاعب الخضر، للعودة إلى المنافسة يوم الـ 17 ديسمبر الداخل.

قبل أن يعرج بيولي، في ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة. تحسبا لمباراة غد الأحد، أمام فيورنتينا للحديث عن بن ناصر، حسبما نشرته صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية.

وقال بيولي: “إنه بخير (يقصد بن ناصر)، وهو يستغل وقت تعافيه إلى أقصى حد، ولم يواجه أي مشاكل خلال عملية إعادة التأهيل، وهو أمر صعب بعد هذه الإصابة الدقيقة”.

أما عن موعد جاهزية بن ناصر، فرد بيولي: “لقد أنهى الأسبوع الأول من العمل مع الفريق، وسيفعل ذلك مرة أخرى.. في الأسبوع المقبل، ربما اعتبارا من اليوم الثالث سيكون متاحا مرة أخرى، وتعافيه أمر مهم للغاية”.