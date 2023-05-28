بن ناصر: “أقصينا أمام منافس مسيطر على البطولة”

أكد رئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، بأن فريقه لا يخجل بالإقصاء من نصف نهائي كأس الجمهورية، على اعتبار أنه غادر على يد منافس يسيطر بالطول والعرض على البطولة الوطنية.

وفي تصريحات إعلامية، له بعد الهزيمة أمس، أمام شباب بلوزداد، قال بن ناصر: “تلقينا هدف من خطأ ارتكبه لاعبنا، الذي مرر الكرة للمنافس.. كانت لدينا فرص لكننا لم نحسن استغلالها”.

كما أوضح رئيس النجم، بأن فريقه واجه منافسا قويا، مضيفا: “لعبنا أمام فريق مسيطر على البطولة.. ووضعية الفريق في الترتيب العام أثرت علينا”.

وفي الأخير، أبرز بن ناصر، بأن لقاء الكأس حرر لاعبيه معنويا. قبل مباراة البطولة المرتقبة أمام نفس المنافس هذا الأربعاء، وختم: “نسعى لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من ضمان البقاء”.

يذكر أن النجم يعاني من شبح السقوط قبل 7 جولات عن نهاية الموسم بتواجده في المركز الـ 14 برصيد 26 نقطة. على بعد نقطة واحدة من أتليتيك بارادو، المهدد الثاني بالسقوط إلى جانب هلال شلغوم العيد، الذي غادر رسميا المحترف الأول.