بن ناصر أكثر لاعبي ميلان استرجاعا للكرات

تصدر الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، قائمة أكثر اللاعبين استرجاعا للكرات، في ناديه أسي ميلان الإيطالي، خلال الموسم الكروي الجاري.

ونجح لاعب الخضر، في استعادة 167 كرة في “السيري” أ هذا الموسم. خلال 24 مباراة لعبها مع النادي اللومباردي، حسبما أكده موقع “ميلان نيوز” اليوم السبت.

كما وأوضح الموقع المهتم بأخبار “الروسونيري” بأن أرقام الدولي الجزائري، جعلته يتواجد في المركز الـ 11، كأفضل اللاعبين استرجاعا للكرات في الكالتشيو في الموسم الجاري.

أما في ميلان، فيتقدم بن ناصر، عن أقرب ملاحقيه الانجليزي، فيكايو توموري، بفارق 17 استرجاع و20 عن الفرنسي ثيو هيرنانديز.