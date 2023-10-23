بن ناصر: “اشتقت كثيرا للكرة”

عبّر الدولي الجزائري، ونجم نادي أسي ميلان الإيطالي، اسماعيل بن ناصر، عن تحمّسه الكبير للعودة إلى الميادين.

وباشر مؤخرا بن ناصر، تدريباته رفقة ميلان، بعد غياب استمر لقرابة 6 أشهر، وبالضبط منذ إصابته في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، أمام الغريم التقليدي انتر ميلان.

ونشر لاعب الخضر، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” اليوم الاثنين. صورتين له بالكرة من تدريباته في مركز تدريبات الروسونيري “الميلانيلو”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “اشتقت كثيرا للكرة”.

وينتظر أن يندمج بن ناصر، قريبا في التدريبات الجماعية لنادي ميلان. وهو ما يتمناه عشاق “الخضر” الذين يتابعون خطوات صاحب الـ 25 ربيعا بترقب كبير. على أمل لحاقه بـ”كان” كوت ديفوار، المقرر انطلاقها جانفي 2024.