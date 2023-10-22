بالفيديو.. بن ناصر يكشف تفاصيل مثيرة عن علاقته بـ”إبراهيموفيتش”

كشف الدولي الجزائري، ونجم نادي أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، عن تفاصيل مثيرة، حول علاقته بأسطورة الكرة السويدية، وزميله السابق في “الروسونيري” زلاتان إبراهيموفيتش.

وأكد لاعب الخضر، بأن “إيبرا” لا يحب الهزيمة: “هذا ليس سيئا بالنسبة لي هذه ميزة، وأحب ذلك، لأنها ميزة رائعة يملكها.. هو لا يحب الهزيمة في أي الأحوال”.

وأضاف بن ناصر، في حوار مصور. خص به قناة ” Oh My Goal” على اليوتوب: “أنا كذلك يمكن أن أصنف نفسي إلى جانبه، صحيح خارج الميدان أنا إنسان هادئ، ولكن أثناء اللقاءات لا أحب الهزيمة”.

أما بخصوص شخصية “زلاتان” الانفعالية، داخل غرف تغيير ملابس ميلان. رد بن ناصر: “سأكون صريحا، الأمر يحدث معي دائما في غرف تغيير الملابس. إنه يصرخ على الجميع. لن أكذب ويمكنك أن تسأل كل اللاعبين، فهو يصرخ علي كثيرا”.

كما أوضح نجم الخضر، بأن الأمر كان يزعجه كثيرا، سواء في غرف تغيير الملابس. وحتى في التدريبات أو ما بين الشوطين.

مضيفا: “يمكنك الصراخ، ولكن أحيانا أقدم مباريات كبيرة. ويأتي زلاتان ليقول لي لم تلعب جيدا (يبتسم) وأرد عليه هل أنت مجنون، حقيقة لم أكن أقبل ذلك أحيانا”.

وفي المقابل، كشف بن ناصر، بأنه يكن احتراما كبيرا لزلاتان، وقال: “كان أخي الكبير، واحترمه كثيرا.. حينما يكون الشخص أكبر منك فأنت مجبر على احترامه”.

وختم الدولي الجزائري: “أتذكر بعد احدى المباريات. اقترب مني وبدأ يصرخ ويقول لي لا تتحدث معي (يبتسم) حينها تدخل كيسي لتلطيف الجو، لقد كان رائعا فوق أرضية الميدان، وهو يحترمني ويحترم الجميع، فهو ليس سيئا”.