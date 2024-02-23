بن ناصر: “النجم استعاد معالمه بقدوم بوغرارة وسنواجه بسكرة بنية الفوز”

أكد رئيس نادي نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، جاهزية فريقه للمباراة الصعبة التي تنتظره مساء اليوم الجمعة، أمام المضيف اتحاد بسكرة برسم الجولة الـ 18 من البطولة المحترفة.

وقال بن ناصر: “بالنسبة لنا المباراة تبقى مهمة جد. لأننا لم نفز منذ فترة بتعادل داخل الديار وآخر أمام بارادو وإقصاء في الكأس أمام شباب قسنطينة.”

وبرر رئيس النجم سوء النتائج بالإصابات وافتقاد المستقدمين الجدد. الذين لم يعتمد عليهم الفريق إلى حد الآن.

قبل أن يضيف في تصريحات إذاعية: “اليوم سيشارك 4 لاعبين جدد، والتحضيرات كانت في المستوى، لم نلعب لقاءنا السابق أمام شباب بلوزداد، وهو ما سمح لنا بالتحضير الجيد.”

وواصل عز الدين بن ناصر: “بقدوم المدرب بوغرارة، الفريق بدأ يسترجع معالمه ولاحظنا ذلك في التدريبات.. الجميع واه بالمسؤولية، وسندخل مباراة بسكرة للعودة بنتيجة ايجابية”.