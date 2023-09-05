بن ناصر: “سأقدم كل شيء للعودة أكثر قوة”

رفع الدولي الجزائري، ونجم نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، التحدي من أجل تجاوز محنته والعودة إلى الواجهة بقوة.

ويواصل بن ناصر، عملية إعادة التأهيل من إصابته التي تلقاها شهر ماي الفارط، ضمن ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، أمام الغريم انتر ميلان، على مستوى الركبة.

وأطلق اليوم الثلاثاء لاعب الخضر، صورا له على حسابه الشخصي على “فيسبوك” وهو يخضع لتمارين شاقة ضمن برنامج إعادة التأهيل، وأرفقها بعبارة: “تقديم كل شيء من أجل العودة أكثر قوة”.

وهي العبارة التي جاءت بعد ساعات قليلة فقط من إعلان نادي ميلان، إسقاط اسم بن ناصر من قائمته المعنية بالمشاركة في منافسة رابطة أبطال أوروبا.