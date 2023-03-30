تواجد متوسط المنتخب الوطني، ونادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، ضمن قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة المحترفين بأوروبا.

ونشر موقع “ترانسفر ماركت” البريطاني، المتخصص في القيم السوقية للاعبين، تشكيلة اللاعبين الأفارقة الأغلى في القيمة السوقية.

وجاء متوسط ميدان الخضر بن ناصر في القائمة، بقيمة 40 مليون أورو، وكأغلى متوسط ميدان إفريقي، في تشكيلة ضمت أغلى اللاعبين الأفارقة بقيمة 513 مليون أورو.