بن ناصر عازم على العودة سريعا إلى الميادين

أبدى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عزمه على العمل بجد من أجل العودة سريعا إلى الميادين، واللحاق بكأس أمم إفريقيا، المقررة السنة القادمة بكوت ديفوار.

ونشر لاعب الخضر، صورة له أمس الأحد، على “تويتر” وهو يتدرب وأرفقها بتعليق قال فيه: “في طريق العودة”.

ويواصل نجم نادي ميلان الإيطالي، عملية إعادة التأهيل بمصحة “أسبيتار” القطرية، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها شهر ماي الماضي، في إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، أمام انتر ميلان.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن بن ناصر، الذي أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة، لن يكون قادرا على العودة إلى الميادين قبل نهاية 2023. إلا أن الدولي الجزائري، يسعى جاهدا لمخالفة التوقعات وتعزيز حظوظه في لعب “الكان”.

Sur le chemin du retour… pic.twitter.com/pVOzWo6iTk

— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) August 6, 2023