بن ناصر في مهمة الحفاظ على المركز الرابع في الكالتشيو

يواجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، رفقة فريقه أيسي ميلان، المضيف روما، برسم الجولة 32 من الدوري الإيطالي الكالتشيو.

وسيحتضن ملعب “الأولمبيكو”، المواجهة بين روما وأيسي ميلان، بداية من الساعة 17.00 مساءً بالتوقيت المحلي.

ومن المنتظر، أن يقحم المدرب بيولي، متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، أساسيا في هذ المواجهة الحاسمة، لضمان مركز مؤهل لرابطة أبطال أوروبا.

بفك الشراكة مع روما على المركز الرابع، بالنقاط، وفارق الأهداف، إذ يتقاسمان الفريقان المركز الرابع برصيد 56 نقطة.