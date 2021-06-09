بن ناصر: “ليس صعبا على نجم مقرة إحراز كأس الرابطة”

أبدى رئيس نجم مقرة عز الدين بن ناصر تفاؤله في قدرة فريقه على إحراز كأس الرابطة، معتبرا ذلك طموح مشروع لفريقه.

وصرح بن ناصر لتلفزيون “النهار”: “حققنا تأهلا تاريخيا لنهائي كأس الرابطة، نجم مقرة أصبح أول فريق في الولاية ينجح في الصعود للقسم الأول، وأول فريق يبلغ نهائي كأس الرابطة”.

وأضاف رئيس نجم مقرة: “هذا الإنجاز الكبير تم بفضل تظافر جهود الجميع بما فيهم والي ولاية مسيلة، وكل محبي الفريق”.

وتابع عز الدين بن ناصر: “الفريق الذي أقصى شباب قسنطينة، شباب بلوزداد، الساورة واتحاد العاصمة، ليس من الصعب عليه نيل كأس الجمهورية، حيث يبقى هذا طموح مشروع بالنسبة لنا”.