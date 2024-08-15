بن ناصر: “متشوق لإنطلاق الموسم الجديد”

أبدى الدولي الجزائري، ولاعب نادي أسي ميلان الايطالي، اسماعيل بن ناصر، عن تحمسه الكبير، لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويدشّن “الروسونيري” موسمه الجديد، يوم السبت المقبل، 17 أوت الجاري. بمواجهة الضيف تورينو، في افتتاح “السيري أ” لموسم 2024-2025.

ونشر بن ناصر، صورا له من تحضيرات ميلان، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” اليوم الخميس، وأرفقها بعبارة: “متحمس لبداية الموسم”.

وجاء منشور لاعب الخضر، لينفي كل التأويلات، التي تحدثت في الفترة الماضية. غير رغبته الشديدة في تغيير الأجواء، والرحيل نحو الدوري السعودي، أين يملك عروضا بالجملة.

للإشارة فإن بن ناصر، الذي التحق صيف 2019 بالنادي اللومباردي، مرتبط مع الأخير بعقد يستمر إلى غاية 2027، مع وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون أورو.