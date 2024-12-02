بن ناصر يبدي تضامنه مع لاعب فيورنتينا إدواردو بوف

أعرب لاعب “الخضر” ونجم نادي أسي ميلان الايطالي، اسماعيل بن ناصر، عن تضامنه لاعب نادي فيورنتينا، إدواردو بوف.

وسقط صاحب الـ 22 ربيعا مغشيا عليه، أمس الأحد، بمناسبة لقاء ناديه أمام انتر ميلان، بعد 17 دقيقة من صافرة البداية، مما أدى بالحكم إلى توقيف المواجهة. ونُقل اللاعب على جناح السرعة إلى المستشفى.

وأطلق بن ناصر، تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”. يعلن من خلالها تضامنه مع لاعب منتخب ايطاليا لأقل من 21 سنة. متمنيا أن يكون ما حدث في لقاء أمس، مجرد حالة ذعر لا أكثر.