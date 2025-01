بن ناصر يتحدى “اليوفي” في السوبر الإيطالي

رفع لاعب “الخضر” والعائد مؤخرا إلى أجواء المنافسة رفقة ناديه أسي ميلان، اسماعيل بن ناصر، التحدي، قبل مباراة كأس السوبر الايطالي، أمام الغريم جوفنتوس.

ويرتقب أن يلتقي “الروسونيري” بـ”السيدة العجوز” بعد غدٍ الجمعة، في كأس السوبر الايطالي. على ملعب “المملكة أرينا” بالسعودية.

ونشر الدولي الجزائري، صورة له عبر حسابه على منصة “إكس” لحظة وصوله رفقة بعثة نادي ميلان، إلى الأراضي السعودية، تحسبا لملاقاة “اليوفي”.

وأرفق بن ناصر، الصورة بتغريدة قال فيها: “الهبوط في الرياض.. لقد حان الوقت من أجل تقديم كل شيء”.

للإشارة فإن بن ناصر، عاد للمشاركة مع ميلان، الأحد الماضي، بدخوله مطلع الشوط الثاني في لقاء روما ضمن الجولة الـ 18 من “السيري أ”. وهي ثانية مشاركة له بعد الأولى منتصف أوت 2024. قبل إصابته شهر سبتمبر في تربص “الخضر”.

Touchdown in Riyadh 🇸🇦

Time to give it our all 👊 @acmilan pic.twitter.com/gqZS6gbyFM

— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) December 31, 2024