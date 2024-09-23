بن ناصر يتغنى بفوز “الروسونيري” في داربي ميلان

تغنى الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، بالفوز الرائع الذي حققه ناديه أسي ميلان، في داربي المدينة أمام الغريم التقليدي الإنتر.

وحقّق “الروسونيري” أمس الأحد، انتصاراً رائعاً أمام إنتر ميلان. بهدف قاتل في الدقيقة 89، بأقدام ماتيو غابيا، حينما كان التعادل يفرض منطقه على المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 5 من “السيري أ”.

وأعاد بن ناصر، نشر النتيجة النهائية لداربي “الغضب”، عبر تغريدة في حسابه الرسمي على منصة “إكس”، وأرفقها بعبارة: “ميلان حمراء”.

للإشارة، فإن لاعب الخضر، أجرى مؤخرا عملية جراحية، بسبب إصابة في “ربلة” الساق. كان قد تعرض لها في تربص المنتخب الأخير، وعودته إلى الميادين، لن تكون قبل سنة 2025، حسب تقدير الطاقم الطبي، لناديه الايطالي.