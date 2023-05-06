بن ناصر يثمن الفوز على لازيو ويحول أنظاره لرابطة الأبطال

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، سعادته بفوزه اليوم السبت، رفقة ناديه ىسي ميلان، في على لازيو، مطالبا بتحويل تركيزهم لرابطة الأبطال.

ونشر بن ناصر، تغريدة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “ثلاث نقاط ثمينة ومستحقة”.

كما دعى الدولي الجزائري لتحويل تركيزهم لمنافسة رابطة الابطال مضيفا: “الوجهة الآن رابطة الأبطال”.

يذكر ان اسماعيل بن ناصر، ساهم اليوم السبت، بهدف، في الفوز الذي حققه ناديه آسي ميلان، بثنائية نظيفة على حساب لازيو، في الدوري الإيطالي.