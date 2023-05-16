بن ناصر يطمئن أنصار الخضر وميلان بعد العملية الجراحية

طمأن متوسط ميدان المنتخب الوطني، ونادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، أنصار الخضر وفريقه، بعد إجرائه العملية الجراحية.

ونشر بن ناصر اليوم الثلاثاء، صورة له بعد إجرائه العملية الجراحية، وكتب:”صباح الخير جميعا.. أجريت عملية جراحية ناجحة على ركبتي، والطريق نحو التعافي يبدأ اليوم”.

وأضاف بن ناصر:”سيكون أمراً طويلاً وصعباً، إبتعادي عن الميادين لعدة أشهر، لكنني جاهز للتغلب على هذه المحنة بشجاعة وعزيمة”.

كما أكد اللاعب بن ناصر في منشوره:”سأعمل بجد وأقاتل كل يوم لأعود أقوى وقادراًَ على الدفاع عن ألوان فريقي وبلدي مرة أُخرى”.

وختم بن ناصر برسالة لجمهوره:”أشكركم جميعا على رسائلكم والقوة التي منحتموني إياها لتجاوز كل هذا، وسأبقيكم على إطلاع بكل خطوة من خطوات إعادة التأهيل”.

يجدر الإشارة، شارك بن ناصر هذا الموسم مع ميلان في 33 مباراة بكل المنافسات، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.