بن ناصر يغادر مستشفى “أسبيتار”

تابع الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، مباراة ناديه أسي ميلان الودية التي جمعته أمس الثلاثاء، بنادي مونزا، ضمن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد من المدرجات.

وتواجد لاعب الخضر، طيلة الفترة الماضية، ضمن مستشفى “أسبيتار” بالدوحة القطرية، في برنامج تأهيلي، تحسبا للعودة إلى الميادين، بعد إصابته الخطيرة على مستوى الركبة.

ونشر موقع “derbyderbyderby” الإيطالي، صورة لبن ناصر، من المدرجات، مؤكدا بأن الدولي الجزائري، كان جالسا إلى جانب كل من المدير الرياضي ومناجير نادي انتر ميلان، ماركت أوسيليو وباتشين.