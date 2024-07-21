بن ناصر يلمح إلى استمراره في ميلان

لمّح الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، إلى رغبته في الاستمرار مع ناديه أسي ميلان الايطالي، رغم الاهتمامات الكثيرة بخدماته.

وارتبط اسم بن ناصر، بمغادرة “الروسونيري” الصائفة الحالية. في ظل رغبة أندية دوري “روشن” السعودي، في صورة الاتحاد والقادسية، التعاقد معه.

ونشر لاعب الخضر، صورا له من مباراة أمس السبت، التي جمعت ناديه بنظيره رابيد فيينا النمساوي، ضمن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.

وأرفق بن ناصر، الصور بتعليق قال فيه: “شهر من أجل التحضير جيدا”، في إشارة منه إلى عدم نيته في الرحيل، وهو المرتبط بعقد مع النادي اللومباردي إلى صيف 2027.

ويستعد الدولي الجزائري، رفقة ناديه الايطالي، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض بعض المباريات الودية استعدادا للموسم. وستكون البداية يوم 28 جويلية الجارري، بمواجهة مانشستر سيتي الانجليزي في نيويورك.

