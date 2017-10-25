بن ناصر يُبهر “الطليان” ومعه مُستقبل “الخضر” في أمان

قدّم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر عرضا كبيرا سهرة أمس الثلاثاء مُساهما في تحقيق “إميبولي” لانتصار كبير على حساب “بيسكارا”.

وتلقى متوسط الميدان الصاعد كل عبارات الإشادة من الإعلام الإيطالي، حيث أنّ “إيمبولي تشانل” منحته علامة 7.5/10 كأفضل عناصر فريقه.

وأشار نفس الموقع إلى أن الوافد من آرسنال ورغم صغر سنه يُظهر في كل مرة نُضجا كبيرا سواءً في إسترجاع الكرات أو بناء الهجمات.

يذكر أن خريج مدرس “آرل أفينيون”، يُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الجزائر وينتظر فقط ترسيمه مع الركائز المُستقبلية للخضر.

وكان صاحب القدم اليُسرى ظهر بمستوى مُحترم خلال آخر ظهور رسمي له مع مُحاربي الصحراء خلال الهزيمة أمام الكاميرون.