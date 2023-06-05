بن ناصر يُودع زلاتان بكلمات مؤثرة

ودع نجم المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر، زميله بنادي ميلان، المهاجم السويدي زلاتان إيبراهيموفيتش، بعد إعلانه إعتزال ميادين الساحرة المستديرة.

ونشر بن ناصر عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام، أمس الأحد، صورا تجمعه مع النجم السويدي زلاتان، وكتب في منشوره:”شكرا لك على كل شيء زلاتان”.

وختم متوسط ميدان المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر منشوره بعبارة:”سنفتقدك في الميلان، كما ستفتقدك كرة القدم”.

يجدر الإشارة، أعلن زلاتان إيبراهيموفيتش، إعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، عن عمر 41 سنة.

وبعد معاناته من الإصابة على مستوى الركبة حرمته من المشاركة مع الميلان تقريبا طيلة الموسم، حيث شارك زلاتان مع هذا الموسم في 4 مواجهات وسجل هدف وحيد.