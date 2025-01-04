بن يحيى وغزالة ينشطان ندوة صحفية

ينشط اليوم السبت، مدرب المولودية خالد بن يحيى، رفقة المدافع المحوري، أيوب غزالة، ندوة صحفية، تحسبا لمواجهة الهلال السوداني.

ويحل العميد، غدا الأحد، ضيفا على ملعب “شيخا بيديا” بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. لملاقاة الهلال السوداني، برسم الجولة الـ 4 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة المولودية، بأن بن يحيى وغزالة، سينشطان، ندوة صحفية اليوم السبت بداية من الساعة الـ 12:30 بالتوقيت المحلي، وذلك، بمقر الاتحادية الموريتانية لكرة القدم.

ويحتاج النادي العاصمي، للعودة بنتيجة ايجابية من نواكشوط. لتعزيز حظوظه في بلوغ ربع نهائي “الشامبينز ليغ”. حيث يتواجد الفريق في الوصافة بـ 4 نقاط، مقابل 9 للهلال في الصدارة، ونقطتتين لمازيمبي الكونغولي ونقطة ليونغ أفريكانز التنزاني.