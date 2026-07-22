بن يحيى: “تربص النمسا فرصة لتقييم المستوى الذي بلغه فريقنا بدنيا وفنيا”

أبرز مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، أهمية التربص المقبل الذي سيخوضه فريقه بالنمسا، ضمن المرحلة الثانية من تحضيراتهم الصيفية.

وصرّح بن يحيى، اليوم الأربعاء: “خلال تربصنا الثاني بالنسما، سنخوض ثلاث مباريات تحضيرية، ضد فرق من المستوى العالي، على غرار صن دانز، الهلال، والشباب”.

وأضاف: “نسعى لاستغلال هذه المرحلة من أجل استكمال تحضيراتنا، وتحديد المستوى الذي بلغه الفريق بدنيا، وتكتيكيا”.

يذكر أن بعثة فريق مولودية الجزائر حلّت ظهر اليوم بالنمسا، للشروع في التربص التحضيري الثاني للفريق.