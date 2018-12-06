بن يطو: “بونجاح لاعب كبير وحان الوقت ليحترف في أوروبا”

أشاد المهاجم الجزائري محمد بن يطو، بمواطنه بغداد بونجاح، مؤكدا أن هذا الأخير يملك امكانيات كبيرة، وحان الوقت ليحترف في أوروبا.

وصرح بن يطو، لحصة “C’est vous l’expert”: “لعبت مع بونجاح، في إتحاد الحراش، وهو يملك موهبة كبيرة، وأثبت ذلك في الخليج، ومع الخضر”.

وأضاف: “حان الوقت ليحترف بونجاح في أوروبا، وبالنسبة لي لو ينتقل لنادي مرسيليا، فبإمكانه فرض نفسه، وأتمنى له حظا موفقا”.

وتابع بن يطو: “بونجاح، أكد لي أن الأجواء جد رائعة في المنتخب الوطني، خاصة منذ قدوم الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي”.

يذكر أن بغداد بونجاح، مطلوب من طرف العديد من الأندية، ومنها الأوربية، بالنظر لتألقة لعدة مواسم في الدوري القطري، رفقة ناديه السد.