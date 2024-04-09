بن يطو ضمن تشكيلة الأسبوع في قطر

تواجد المهاجم الجزائري، محمد بن يطو، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من دوري “إكسبو” القطري.

ونشر الحساب الرسمي لموقع “سوفاسكور” المختص في الاحصاء والأرقام تشكيلته الخاصة بالجولة 20 من الدوري القطري، والتي شهدت تواجد بن يطو.

وتحصل اللاعب السابق لنادي وفاق سطيف، على تقييم بـ 8.5/10 وهو خامس أفضل تنقيط في التشكيلة التي اختارها “سوفاسكور”.

وجاء اختيار لاعب الوفاق الأسبق، في تشكيلة الأسبوع القطرية، عقب تألقه الجمعة الفارطة. بتسجيله ثنائية في المباراة التي سقط فيها ناديه الوكرة بنتيجة 2-4 أمام الضيف العربي.

للإشارة فإن بن يطو، الذي بلغ بثنائية في مرمى العربي هدفه الـ 50 في قطر، سجل هذا الموسم 15 هدفا مع نادي الوكرة.