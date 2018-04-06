أكد الجزائري “محمد بن يطو” أنه لم يوقّع مع نادي الفجيرة ولا مع أي فريق آخر، بل أنه سيدرس كل العروض وبعدها سيقرّر رفقة وكيل أعماله وعائلته.

وقال بن يطو في تصريح لقناة “العربية” : “لا، لم أوقّع مع الفجيرة ولا مع أي فريق آخر”.

وأضاف: “الفريق الإماراتي تقدم بعرض رسمي لإدارة الشباب شهر ديسمبر الماضي، لكن النادي رفض تسريحي”.

وتابع: “الآن سأركن للراحة قليلا وبعدها سأفكر في مستقبلي وسأدرس كل العروض مع العائلة ووكيل أعمالي”.

وأردف: “لدي عروض من الخليج ومن الجزائر، وعودتي للجزائر مستبعدة وأفكر في العروض الخليجية”.

وختم كلامه: “أنا الآن لاعب حر وسأفكر فيما يناسبني بطبيعة الحال”.

يذكر أن نادي إتحاد العاصمة كان أبرز المهتمين بخدمات اللاعب.