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الرياضة

بن يطو يلتحق بنادي السيلية القطري

بقلم محمد لمين صحراوي
بن يطو يلتحق بنادي السيلية القطري
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التحق الدولي الجزائري، محمد بن يطو، رسميا بنادي السيلية، الناشط في الدرجة الثانية القطرية.

وأعلن السيلية، اليوم الأحد، عن ضمّه بن يطو، الذي تواجد حرا من أي التزام. بعد نهاية عقده الصائفة الحالية مع النادي القطري الآخر، الوكرة.

وأفادت إدارة السيلية، بأنها نجحت في خطف مهاجم الخضر. بعد صراع قوي مع أندية قطرية وخليجية، أرادت التعاقد معه الصائفة الحالية.

مشيرة إلى أن بن يطو، وقّع في ناديها إلى صيف 2026، والآمال معلقة عليه من أجل إعادة الفريق سريعا إلى دوري الأضواء.

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