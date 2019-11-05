بن ڨرينة: سأقضي على الإحتكار و”السكوار” إنتهى عهده

صرح المرشح للرئاسيات عبد القادر بن ڨرينة ان في إنتخابه رئيسا للجمهورية سيقضي على الإحتكار و”السكوار” إنتهى عهده.

وأضاف بن ڨرينة خلال نزوله ضيفا على حصة 90 دقيقة بوليتيك أن قانون المنافسة يمنع أن يحتكر شخص للمواد الاساسية أكثر من 41 بالمئة .

في حين الحكومة سمحت لبعض الاشخاص إحتكار 70 و80 بالمئة من المواد الاساسية للشعب وهذا ما سأحاربه على حد قول بن ڨرينة.

وأشار ذات المرشح أن عدم نجاعة نظام الضرائب وأيضا تطويره ساهم في خلق السوق الموازي للعملة “السكوار ” وهذا ما سيحاربه، ويقضي عليه

كما ان سوق السكوار جاء من الفواتير الغير الحقيقية والمضخمة، من اجل تهريب العملة الصعبة وضرب إقتصاد البلاد.