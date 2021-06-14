بن ڨرينة يفوز بـالمقاعد الثمانية في مستغانم 

كشفت المندوبية الولائية التابعة للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، بولاية مستغانم، مساء اليوم الإثنين عن نتائج الإنتخابات التشريعة لـ12 جوان 2021، في الولاية. وحسب ذات المندوبية. فقد فازت حركة البناء الوطني بالمقاعد الثمانية للدائرة الانتخابية بالولاية.

وفق النتائج الأولية المعلن عليها فقد جاءت قائمة المترشحين الفائزين بمقاعد الدائرة كمايلي:

حمو محمد

بقدور بن عطية بلقاسم

عباس هجيرة

حيدرة حمزة

بن حمو شريف

بوشامة عبد الله

خاشع إسماعيل

سقراس محمد

هذا وتم أحصت الولاية 488415 مسجل في الهيئة الناخبة، أين بلغ عدد المصوتين 133420 مصوت.في حين وسجلت نسبة المشاركة 26.59 في المائة.

ووفق ذات المندوبية بلغ عدد الأوراق المتنازع حولها 138 ورقة، بينما الملغاة 23834 ورقة.كما سجل عدد الأصوات المعبر عنها 109586 صوت

كما كشفت المندوبية ان قوائم المترشحين التي لم تحصل على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها 50 قائمة بمجموع 102.466 صوت

في بلغ عدد قوائم المترشحين التي حصلت على أكثر من 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها قائمة واحدة بمجموع 7.120 صوت

ووصلت العتبة أونسبة 5 في المائة هي: 5.479 صوت.