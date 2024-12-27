بن جامع: “نثق بأن نشر بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال ستضيف قيمة واضحة على البيئة الأمنية”

أكد المندوب الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن قرار اليوم حول الوضع في الصومال يشكل خطوة أساسية في مسار الصومال نحو توطيد بناء الدولة والاستقرار.

وفي كلمة المندوب الدائم للجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع، بالنيابة عن مجموعة A3+ في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الصومال. قال بن جامع: “نحن على ثقة بأن نشر بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال. ستضيف قيمة واضحة على البيئة الأمنية. وتقدم دعما أساسيا للجهود المبذولة من قبل حكومة الصومال”.

وأضاف بن جامع قائلا: “مثل ما توقعنا مسألة تمويل هذه البعثة شكلت أساس المفاوضات”.

وأشار بن جامع إلى أن مجموعة A3+ وبتوجيه من الاتحاد الإفريقي عبّرت عن دعمها للخيار الهجين لتنفيذ قرار الإطار 2719 على أنه الخيار القابل للحياة.

“كما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ساهمت في ميزانية الأمم المتحدة. وقبلت أن تنظر في المساهمة بشكل مالي للبعثة في الصومال. على الرغم من التحديات المالية التي تواجه القارة”. يضيف بن جامع.

بالإضافة إلى أن الإسهام المالي لا يمكن أن يتخطى قدرات الاتحاد الإفريقي.

وتابع بن جامع أن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال تمثل أول اختبار للمجتمع الدولي. واستعداده لدعم الاتحاد الإفريقي في معالجة تحدياته الأمنية.

وقال بن جامع في هذا السياق: “لقد أظهرنا حسا كبيرا من التنازل في المفاوضات حتى نتوصل إلى نتيجة عادلة ومقبولة لنا جميعا”.

وأردف بن جامع: “دعمنا لهذا النص ينبع من قناعتنا الراسخة بضرورة النظر في كل الخيارات. لدعم جهود الصومال في مكافحة الإرهـاب. عملا بأولويات الصومال وتطلعاته”..”فلنحرص معا على أن تكون هذه الرحلة ماضية دائما قدُما لتأتي أكلها لشعب الصومال”.