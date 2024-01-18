بهاتريك إيميليو نصوي.. غينيا الإستوائية تكتسح غينيا بيساو برباعية

حقق منتخب غينيا الإستوائية، فوزا مستحقا أمام منافسه غينيا بيساو، اليوم الخميس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

في المواجهة التي تدخل في إطار فعاليات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وشهدت المباراة التي إحتضنها ملعب “الحسن واتارا” بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان تسجيل خمسة أهداف كاملة، ولأول مرة منذ إنطلاق المنافسة.

وسجل مهاجم غينيا الإستوائية إيميليو نصوي، هاتريك لصالح منتخب بلاده في الدقائق 21 الهدف الأول، بعدها عدل منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

بعدها أضاف جوسيت ميرانا الهدف الثاني لصالح غينيا الإستوائية، في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

وقلص مهاجم غينيا بيساو زي توربو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 90+2.

وليعود المهاجم إيميليو نصوي بتسجيل هدفه الثاني والثالث له في المواجهة والرابع في اللقاء بالدقيقتين 51 و61، على التوالي.

ويجدر الإشارة، يعد مهاجم منتخب غينيا الإستوائية إميليو نصوي، أول لاعب يسجل هاتريك في نهائيات كأس أمم إفريقيا منذ 2008.

حيث يعود هذا الرقم للدولي المغربي السابق سفيان العلودي في مباراة ناميبيا بكان 2008.

وبهذه النتيجة، إرتقى منتخب غينيا الإستوائية، مؤقتا إلى صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، في إنتظار مواجهة الكوت ديفوار أمام نيجيريا، التي ستلعب أمسية اليوم بداية من الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي.