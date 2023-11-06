بهدف في كل 50 دقيقة.. عمورة ضمن قائمة أبرز الهدافين في أوروبا

حفر الدولي الجزائري، ولاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي، محمد أمين عمورة، اسمه بأحرف من ذهب في الساحة الكروية الأوروبية، كواحد من أفضل هدافي القارة العجوز.

وأعدّ موقع “والفوت” البلجيكي، اليوم الاثنين، تقريرا مفصلا عن عمورة، الذي خطف الأنظار رفقة ناديه الجديد، بتسجيله 8 أهداف في الدوري المحلي، آخرها ثنائية أمس الأحد. قاد بها ناديه لتحقيق أول انتصار على كلوب بروج، منذ 59 سنة.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن عمورة، صنع لنفسه اسما كبيرا في سانت جيلواز، بفضل تألقه المستمر من مباراة إلى أخرى.

موضحا بأن مهاجم الخضر، لا يتوقف عن إبهار الجميع منذ قدومه. وأشار الموقع البلجيكي، إلى أن عمورة، بمعدل هدف في كل 50 دقيقة، أصبح واحدا من أبرز الهدافين الحاسمين في أوروبا.