بهذه المناسبة.. “الكاف” يستذكر هدف سوياد في مرمى الوداد

هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قائد شبيبة القبائل، بدر الدين سوياد، بطريقة مميزة، بمناسبة عيد ميلاده.

ويحتفل اليوم الأربعاء، الـ 03 من شهر ماي، لاعب الكناري سوياد، بعيد ميلاده الـ 28.

ونشر الحساب الرسمي للـ”كاف” تغريدة على “تويتر” هنأ من خلالها. سوياد بعيد ميلاده، أعاد خلالها نشر هدفه في مرمى الوداد البيضاوي المغربي. في الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

كما أرفق حساب الهيئة الإفريقية الفيديو، بعبارة: “ألق نظرة على رأسية المدافع المتميزة ضد الوداد في دور المجموعات.”

Celebrating the 28th birthday of Badreddine Souyad! 🎂

Take a look at the defender’s outstanding header for @jsk_tweet vs. Wydad AC on matchday 1️⃣ of the #TotalEnergiesCAFCL group stage! 🌟 pic.twitter.com/FWY0pe2kQL

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 3, 2023