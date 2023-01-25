بواخر عملاقة لنقل الغاز قريبا نحو آسيا

قال بغداد مندوش الخبير في شؤون الطاقة، إن 95 بالمائة من صادرات الجزائر في مجال الغاز موجهة للأسواق الأوروبية. وفي مقدمتها إيطاليا واسبانيا والبرتغال وفرنسا.

كما أضاف مندوش ضمن برنامج “إضاءات” إن شركة سوناطراك تحتل اليوم المرتبة الـ12 عالميا والأولى إفريقيا ضمن التصنيف العالمي.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن سوناطراك تستحوذ اليوم على نسبة تفوق 5 بالمائة من صادرات الغاز العالمية. مشيرا إلى أن المخطط الخماسي 2023- 2027 سيمكن سوناطراك من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية في مجال إنتاج الهيدروجين والنفط والغاز.

وكشف مندوش، أن سوناطراك أدرجت ضمن هذا المخطط الشروع في استغلال بئرين بحريين. في كل من عنابة ومستغانم أسوة بما تقوم به شركات النفط الدولية في حوض المتوسط.

وبخصوص تنويع الصادرات، كشف ضيف الإذاعة أن سوناطراك تستعد للولوج إلى الأسواق الآسيوية. بعد اقتنائها في الفترة الأخيرة لبواخر نقل الغاز العملاقة.

وكانت سوناطراك قد أمضت عقدا، في فيفري الماضي، مع مجمع سينوباك الصيني المكون من Sinopec Luoyang Engineering Co. Ltd (LPEC). و- Sinopec International Petroleum Services Corporation (SIPS).

كما يقوم المجمع بإنجاز مشروع لصالح سوناطراك حسب صيغة هندسة واقتناء وبناء. والمتمثل في تفكيك خزانين متواجدين على مستوى مركب تمييع الغاز بسكيكد. – GL1K وكذا إنجاز خزان جديد للغاز الطبيعي المسال في نفس الرقعة بسعة قدرها 150.000 متر مكعب.

ويتضمن المشروع توريد المعدات وتركيبها لربط الخزان الذي سيتم إنجازه بنظام الشحن الجديد للغاز الطبيعي المسال. والتابع لرصيف سكيكدة الجديد (مشروع قيد الإنجاز في إطار توسعة الميناء البترولي).

كما سيسمح بضمان تعبئة كميات معتبرة من الغاز الطبيعي المسال وتمكين تناوب أكبر للبواخر الموجهة للتصدير. في حين، سيرفع استلام هذا المشروع من سعة تخزين الغاز الطبيعي المسال لسوناطراك ويزيد من قدرات تعبئته.