بوالحبيب يرد على اتهامات إدارة وفاق سطيف

رد المدير العام لشركة النادي الرياضي القسنطيني محمد بوالحبيب، على الاتهامات التي وجهتها إدارة وفاق سطيف، إلى فريقه عقب لقاء الجمعة الماضية، برسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة.

وكانت إدارة الوفاق قد أصدرت بعد المواجهة التي انتهت لصالح “السياسي” بثنائية نظيفة، بيانا نددت فيه بالاستقبال السيئ الذي حظي به فريقها بقسنطينة.

وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد، كشف بوالحبيب، بأن هذه الندوة ليست مخصصة للرد على اتهامات وفاق سطيف.

ولكنه استغل الفرصة من أجل التأكيد، بأن مسؤولي الأندية اتفقوا خلال الجمعية العامة للرابطة المحترفة على رفع المستوى وتوطيد العلاقة بين الفرق.

وبخصوص ما جاء في بيان إدارة الوفاق، قال سوسو: “اتصل بنا رئيس وفاق سطيف سهرة السبت، وتبرأ من البيان” مضيفا: “كاتب البيان ناقد نفسه في شقيه الأول والثاني. وإدارة الشباب استقبلت جميع الفرق أحسن استقبال وبشهادة الجميع.”

كما أوضح بوالحبيب. بأن حكم المباراة لم يدون على ورقة اللقاء أي شيء أو تجاوزات عكس ما جاء به بيان وفاق سطيف، مضيفا: “حتى مدرب الوفاق في الندوة الصحفية تحدث على الجانب الفني فقط.”

وفي السياق ذاته. علق بوالحبيب. على عبارة “غانمين” التي جاءت في بيان وفاق سطيف، وقال: “كاتب البيان لم يخطئ لأنه فعلا الخسارة بهدفين تعتبر نتيجة مرضية للمنافس. لأنني تاريخيا واجهت الوفاق في 7 مناسبات انتصرنا في ستة منها وتعودنا على تسجيل ثلاثيات.”

وفي الأخير. دعى المدير العام لـ”السياسي” كل الأندية إلى عدم التأثر بالشارع، وختم: “صحيح المناصر شريك لنا ولكن هناك قرارات نتخدها بعيدا عن الشعبوية وبطريقة مدروسة.”