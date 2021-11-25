بوتسوانا.. المتحور الإفريقي الأخطر لكورونا يُقلق العالم

أثار متحور جديد من فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد -19″، قلق العالم، بسبب وجود عدد هائل من الطفرات فيه.

وحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، تأكّد إصابة 10 حالات في 3 بلدان عن طريقة التسلسل الجيني، بهذا المتحور الجديد الذي أطلق عليه العلماء اسم “بوتسوانا” أو “بي.1. 1529”.

ويحتوي متحور “بوتسوانا” على 32 طفرة في بروتين سبايك، وهو جزء من الفيروس مُستخدم في معظم اللقاحات لتهيئة جهاز المناعة ضد كوفيد.

وبإمكان الطفرات المفاجئة أن تجعل الفيروس أكثر ضراوة وأكثر قدرة على مراوغة المناعة الطبيعية واللقاحات.

وجرى تشخيص أول إصابة بمتحور “بوتسوانا” في جمهورية بوتسوانا، جنوبي القارة الإفريقية.

كما تم بعدها العثور على 6 حالات أخرى في جنوب إفريقيا، الدولة المجاورة.

وبعد ذلك، عثر على إصابة ثامنة في هونغ كونغ، كان عائدا من جنوب إفريقيا.

وعزا عالم الفيروسات في امبريال كوليدج لندن، توم بيكوك، خطورة هذا المتحور، إلى الطفرات الـ32 التي رصدت في “بروتين سبايك” الموجود على سطح فيروس كورونا.

موضحا إن هذا يمكّنه من تفادي المناعة البشرية بسهولة، وبالتالي انتشار الفيروس بسرعة بين البشر.

ويعرف عن هذا البروتين بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية وغزوها.

وقال بيكوك إنه يجب إخضاع هذا المتغير للمراقبة الوثيقة، إذ إن الارتفاع الكبير في الطفرات يجعله معديا بصورة تفوق أي متحور آخر.

مضيفا أنه قد يتحول إلى مجموعة غريبة من المتحورات غير القابلة للانتقال بشكل كبير.

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