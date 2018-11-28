بوتفليقة: “أيها الولاة أنتم قوة الميدان.. وعليكم إعطاء أرائكم وتصوراتكم”

قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، “إن الشاب الجزائري عنصر فعّال في الحاضر والمستقبل، ويكون مسموعا ومحترما على كل المستويات، وعلى كل الهيئات العمومية والخاصة”.

وفي رسالة للرئيس بوتفليقة، تلاها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، العقبي حبة، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للقاء الحكومة بولاة الجمهورية بقصر الأمم،

أضاف بوتفليقة: “يجب الحفاظ على مقومات هويتنا الوطنية، وبلورة هوية متميزة للمواطن الجزائري تكون بمثابة علامته الفارقة في العالم”.

كما دعا الرئيس في رسالته قائلا: “يجب تطوير علاقات أخوية متفتحة ووفية للقيم الدولة الجزائرية وتكون غيورة على سيادتها ومكرسة لقيم الإسلام، كما نحرس تكريس سياستنا حوكمية”.

وخاطب بوتفليقة الولاة قائلا :” إنكم اليوم مجتمعون في هذا اللقاء ليس لتلقي التعليمات فحسب بل للإدلاء بأرائكم وتصوراتكم وأعتبركم قوة اقتراح في الميدان” .

وتابع الرئيس:” ولكي يتم بلوغ الغاية يجب تثمين القدرات البشرية من خلال سياسات التكوين وتكفل بانشغالات العاملين تحت وصايتكم”.