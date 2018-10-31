بوتفليقة: تقلبات سعر المحروقات شل مسار الجزائر الاقتصادي

قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ان انجازات الجزائر الـمستقلة تقاس بمقياس الأوضاع التي استرجعنا فيها حريتنا.

أوضاع تميزت بتشريد أكثر من ربع شعبنا وبالافتقاد لأي إطار إداري كان.

و بأمية تكاد تكون شاملة و بفقر سائد و بثروات وطنية تحت سيطرة مستعمر الأمس.

تلكم هي الأوضاع التي يقاس بها كل ما أنجز طوال عقود بعد الاستقلال في مجال تمدرس أبنائنا.

ووضع قاعدة صناعية لبلادنا واسترجاع السيادة الوطنية على ثرواتنا من أراض و محروقات ومناجم وثروات أخرى عديدة.

كانت الجزائر في تلك الـمرحلة يُنظر إليها كدولة ناجحة في إقلاعها التنموي، دولة تميزت في تلك الـمرحلة كذلك.

بدورها الريادي في مساندة حقوق الشعوب الـمستعمرة و الـمستضعفة.

وكذا في ريادة نضال شعوب جنوب الـمعمورة من أجل إقامة نظام اقتصادي عالـمي جديد.

ومن أجل تثمين الثروات الطبيعية للشعوب من محروقات وغيرها.

ولكن، ويا للأسف، لا بد لنا أن نذكر مرة أخرى اليوم، لأن في التَّذَكُّرِ و التَّذْكير ما ينفع.

بأن الـمسيرة تعثرت بفعل تقلبات سعر المحروقات التي شلت مسارنا الاقتصادي.

ومن جراء تهاون سياسي دخلت الجزائر دوامة الخراب و الإرهاب و الدمار، الأمر الذي تولدت عنه عوامل المأساة الوطنية التي عانى منها شعبنا قرابة عقد من الزمن.