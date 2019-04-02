بوتفليقة سيتخذ قرارات هامة ثم يستقيل قبل نهاية عهدته

الفترة الانتقالية التي ستمر بها الدولة ستنطلق اعتبارا من تاريخ استقالته

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أمس، بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته من منصبه قبل تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية المحدد في 28 من شهر أفريل الجاري.

وحسب البيان الصادر عن مصالح رئاسة الجمهورية، أمس، فإن الرئيس بوتفليقة وبعد تعيينه للحكومة الجديدة، أول أمس.

سيتولى إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية، مما سيضمن السير الحسن لكل مؤسسات الدولة عقب تقديمه لاستقالته من منصبه.

وأكد بيان الرئاسة بأن الفترة الانتقالي التي ستمر بها الدولة ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه.