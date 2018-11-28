بوتفليقة: ضرورة التحلي باليقظة وعدم الإستماع للخطاب الإنهزامي

شدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة تحلي الولاة باليقظة وعدم الإستماع للخطاب الإنهزامي المحبط للعزائم.

مشيرا خلال رسالة له قرأها عنه بالنيابة العقبي حبة الأمين العام لرئاسة الجمهورية بمناسبة إفتتاح أشغال لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية.

إلى أن هنالك خلايا تستهدف الدوائر واستقرار البلاد قصد النيل من عزيمة أبنائها وهناك مناورات سياسية مع اقتراب محطات سياسية هامة.

هو دليل يفضح النوايا السيئة وسرعان ماتختفي بمجرد أن يخيب الشعب أمله .

مؤكدا على الولاة والسلطات المحلية “من واجبكم التحلي باليقظة وتدابوا في عملكم لسير الشعب ومواصلة المسيرة.

في ظل تعاقب الوجوه والاشخاص يروجون للتوجه لحاجة في نفس يعقوب.

يجب أن تعملو في الميدان للتحديات الإجتماعية والإقتصادية ويجب صون الإنجازات التي حققها الشعب وتثمينها والإرتقاء الى مستوى العمل السياسي.

لأن المغامرين الذين يسوقون للنكران والجهود لن يكونوا سواعد جهود أبدا.