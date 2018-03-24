بوتفليقة: قضاتنا أصبحوا محترفين

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن القضاة وسائر مستخدمي قطـاع العدالة أصبحوا على “درجة متقدمة” من التأهيل والاحترافية.

بوتفليقة وفي رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للمحامي ألقاها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه يمكن الحديث عن منطومة قضائية عصرية ومؤهلة.

تعمل على تلبية كل المقتضيات لعقود قادمة.

مشيرا إلى أن تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة.

و أردف قائلا أنه “ومع تقريب العدالة من المواطنين في كافة أرجاء الوطن وتسهيل لجوئهم إلى القضاء”.

ما تم إدخاله من مناهج وأساليب متطورة وتكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال لتحسين ظروف العمل وضمان شفافيته،

ما دفع بإحراز القطاع تقدما ملحوظا في مجال تعـزيز الأمـن القانوني والقضائي داخل المجتمع.