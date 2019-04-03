بوتفليقة: “كنت صادقا ومخلصا خلال 20 سنة وأعمالي ليست معصومة من الخطأ والزلل”

عبر عبد العزيز بوتفليقة الرئيس المستقيل من منصبه أمس الثلاثاء، أنه كان صادقا ومخلصا طيلة فترة رئاسته الجزائر خلال 20 سنة، مؤكدا أنه ليس معصوما من الخطأ.

وجاء في رسالة بوتفليقة : “20 سنة في خدمتكم والله يعلم أنني كنت صادقا ومخلصا مرت أياما وسنوات كانت تارة عجاف وتارة سنوات رغدي سنوات مضت وخلفت ما خلفت مما أرضاكم ومما لـم يرضكم من أعمالي غير الـمعصومة من الخطأ والزلل”.

وأضاف: “قد تطوعت لرئاسة بلادنا استكمالا لتلك الـمهام التي أعانني الله على الاضطلاع بها منذ أن انخرطت جنديا في جيش التحرير الوطني الـمجيد إلى الـمرحلة الأولى ما بعد الاستقلالي وفاء لعهد شهدائنا الأبراري وسلخت مما كتب لي الله أن أعيشه إلى حد الآن عشرين سنة في خدمتكم”.

وتابع: “و الله يعلم أنني كنت صادقا ومخلصا مرت أياما وسنوات كانت تارة عجاف و تارة سنوات رغدي سنوات مضت و خلفت”.