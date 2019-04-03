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بوتفليقة مودعا الجزائريين: “كنتم خير الإخوة والأخوات.. أشكركم جميعا”

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بوتفليقة مودعا الجزائريين: “كنتم خير الإخوة والأخوات.. أشكركم جميعا”
بقلم سميرة.ل

 وجه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الشعب الجزائري، يودع فيها كل الجزائريين ويشكرهم وعبر لهم عن مدى حبه واحترامه للشعب.

وجاء في الرسالة: “كنتم خير الإخـوة و الأخـوات و خير الأعوان و خير الرفاقي وقضيت معكمي وبين ظهرانكمي أخصب سنوات عطائي لبلادنا. ولن يعني لزوم بيتيي بعد اليومي قطع وشائج الـمحبة والوصال بيننا و لن يعني رمي ذكرياتي معكم في مهب النسيان و قد كنتمي وستبقوني تسكنون أبدا في سويداء قلبي”.

وأضاف: “أشكركم جميعا على أغلى ما غنمت من رئاستي لبلادنا من مشاعر الفخر والاعتزاز التي أنعمتم بها علي وكانت حافزي على خدمتكم في حال عافيتي وحتى في حال اعتلالي”.

وتابع: “أطلب منكم و أنا بشر غير منزه عن الخطأي الـمسامحة و الـمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلـمة أو بفعل. وأطلب منكم أن تظلوا مُــوَفِّيـنَ الاحتفاء والتبجيل لـمن قضوا نحبهمي ولـمن ينتظروني من صناع معجزة تحريرينا الوطــــنيي و أن تعـــــتصموا بــــحبــــل الله جميـــــعا ولا تفرقوا و أن تكونوا في مستوى مسؤولية صون أمانة شهدائنا الأبرار”.

وختم بوتفليقة رسالته:”من الـمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا”. صدق الله العظيم.


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