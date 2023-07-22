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الرياضة

بوتمان في مواجهة أيسي ميلان

بقلم فيصل زيان بوزيان
بوتمان في مواجهة أيسي ميلان
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أعلن نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي. الذي يضم بصفوفه المهاجم الجزائري زين الدين بوتمان، عن برمجة مواجهة ودية ضد نادي أيسي ميلان الإيطالي. 

ومن المنتظر أن تُلعب المواجهة يوم السبت 12 أوت المقبل، بملعب السان سيرو، في إطار التحضيرات للموسم الجديد، بعد أن قامت إدارة الفريق الإيطالي بدعوة النجم الساحلي.

وستكون هذه المواجهة، فرصة للمهاجم الجزائري للتألق زين الدين بوتمان، بعد أن إندمج مع تدريبات فريقه أمس الجمعة بعد تسوية جميع مستحقاته.

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