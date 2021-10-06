بوتين.. أزمة الغاز في اوروبا سببها التصرفات المتهورة

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الأسباب التي تقف وراء أزمة الغاز في أوروبا، التي تشهد ارتفاعا تاريخيا في الأسواق الأوروبية. وقال الرئيس الروسي، إن الاختلالات التي تشهدها أسواق الطاقة الأوروبية ناتجة عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك التصرفات المتهورة.

ونقل موقع “روسيا اليوم” تصريح، بوتين، خلال اجتماع حكومي حول تطوير قطاع الطاقة أنه لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل. وشدد بوتين على أهمية الاستثمارات في سوق الطاقة العالمية، قائلا “خطط الاستثمار في سوق الطاقة العالمية طويلة الأمد بطبيعتها”.

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ولفت الرئيس الروسي، إلى أن الطلب على الطاقة في العالم يزداد، بظل تعافي الاقتصاد العالمي بنجاح من أزمة العام الماضي. ورجح بوتين، أن تبلغ إمدادات الطاقة، بما في ذلك الغاز، من روسيا إلى أوروبا هذا العام مستويات قياسية. مشيرا أن روسيا كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز إلى آسيا وأوروبا، حيث تفي بجميع الالتزامات بموجب العقود التي تبرمها.

وقال بوتين إن شركة “غازبروم” الروسية لم ترفض قط زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا كانت هناك طلبيات مناسبة. واقتربت أسعار الغاز خلال تعاملات اليوم من مستوى الـ2000 دولار لكل ألف متر مكعب. وكانت الأسعار قد سجلت اليوم 4 مستويات تاريخية. ويأتي ذلك في ظل تراجع مخزونات الغاز وزيادة الطلب.

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